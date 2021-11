Arthur Picoli - Reprodução

Publicado 23/11/2021 13:34 | Atualizado 23/11/2021 13:39

Rio - Arthur Picoli usou suas redes sociais, nesta terça-feira (23), para compartilhar um desabafo após ser criticado pela compra de seu novo carro , uma BMW X4, vendida por pelo menos R$ 445 mil no Brasil. Em seu Twitter, o ex-BBB afirmou ter lido comentários que apontaram "falta de humildade" do crossfiteiro por exibir veículo na internet. "Ninguém nunca veio me aplaudir e elogiar por andar de ônibus por 26 anos da minha vida", declarou.