Anitta e Pocah Reprodução Internet

Publicado 23/11/2021 13:25 | Atualizado 23/11/2021 13:26

A cantora Anitta está procurando um novo affair. Na madrugada desta terça-feira (23), a funkeira, que desembarcou no Brasil para compromissos de trabalho, reencontrou os amigos e decidiu abrir um concurso para achar "um novo boy".

A cantora e ex-BBB Pocah e o ex-participante do De Férias com o Ex e atual integrante do Rio Shore, Novinho, foram escalados por Anitta para iniciar as buscas com outros amigos. A poderosa prometeu uma festa para o grupo de amigos no sábado, onde cada um precisa apresentar um pretendente.

"Cada um está com a missão de trazer uma pessoa para a festa para eu lançar na mídia. Sábado é a festa e domingo vamos dizer quem ganhou a disputa", iniciou Anitta. "O meu tem grandes chances de ganhar", disse Novinho. "Se eu amanhecer ao lado dela, ninguém ganhou", brincou Renner Souza.

Em outro momento da organização do concurso, Novinho e Pocah comentaram que Anitta está cada vez mais exigente para encontrar um novo affair. "Tem que falar três línguas no mínimo", entregou Novinho. "Eu te falei que você está muito seletiva", completou Pocah. "Nada a ver, eu não tenho essas exigências. Eu tô me valorizando, meu Deus", respondeu Anitta.

Alguns fãs da cantora entenderam que Anitta estava procurando um artista para lançar no cenário musical e Anitta precisou explicar que, na verdade, só queria um boy. "A conversa que a gente estava tendo é que, quando passa por aqui, cria uma nova imagem, um novo engajamento. Não tem nada a ver com carreira musical não. Acaba que, no final de tudo, as pessoas fazem carreira. Mas é só lançar um boy no mercado", explicou.

Um dos ex-namorados de Anitta, Gui Araujo, ganhou projeção nacional durante a pandemia ao morar com a cantora e atualmente está integrando o elenco de "A Fazenda 13". Lá dentro, o influenciador já citou o nome da funkeira em conversas com os peões.