Publicado 23/11/2021 08:42

Rio - Anitta não gostou de ser mencionada em um discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em conversa com apoiadores, ele debochou da cantora por ela ter feito aulas de educação política com a apresentadora Gabriela Prioli, da CNN, em 2020, por meio do Instagram.

Em seu Instagram Stories, Anitta repostou as palavras do presidente e rebateu o que ele falou. “É isso mesmo presidente, eu e mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os três poderes. Não saber por exemplo, o dever do senhor, que ao invés de ficar preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? Olha o preço, olha os preços de tudo aqui no nosso país, essa economia que o senhor disse que ia salvar, essa salvação da economia”, afirmou ela.



Na sequência, Anitta devolveu o deboche. “Pois bem, muita gente no nosso país não sabe o que deve fazer um presidente. Deve ficar no Twitter? Deve ficar no Instagram? Deve ficar fazendo fake news? Não. Muita gente não sabe, acha que o dever do presidente é ficar no Twitter, talvez”, disparou a poderosa

Anitta ainda falou sobre a educação que teve em escolas públicas. “E eu, com muito orgulho, como não tive esses ensinamentos na escola – será que já tem uma nova política de ensinar, de colocar e aplicar no ensino público brasileiro? Eu no meu ensino público não tive aulas ou nada parecido que me ensinasse ou ajudasse a entender sobre política”, continuou.

Para finalizar, Anitta mostrou estudar, independente do método e da idade, não é motivo para vergonha. "Então, sem vergonha alguma, eu resolvi realmente formar classes ao vivo pra que toda a minha audiência pudesse aprender comigo e com a minha amiga, que sim entende muito de polícia, e muita gente aprendeu comigo presente. Fiz mais pra galera do que o senhor, nesse quesito aí posso estar falando, e em outros também”, encerrou.

O que disse Bolsonaro?

Em uma conversa com seus seguidores em Brasília, no DF, o presidente da República respondeu a um questionamento de um eleitor. Inspirado no nazismo, o cidadão disse que "Hitler começou pelas crianças" para a implementação de uma educação que faça a “conscientização das crianças” a partir das ideologias do partido. “Você não consegue, é um transatlântico. Tem ministério que é um transatlântico, não dá pra dar um cavalo de pau. Eu gostaria imediatamente de botar a educação moral e cívica, um montão de coisas lá, coisas boas”, respondeu Bolsonaro.

“Outro dia eu tive o saco de ver, uns 10 minutos, duas mulheres – podia ser dois homens também, né? – ela não sabe nada, não sabe o que é poder executivo. Daí ela fala: “não existe deputado municipal?”. Essas coisas absurdas. Isso aí não é essas pessoas apenas não, é comum”, completou ele, sem citar especificamente o nome da cantora Anitta, apenas o conteúdo da live.