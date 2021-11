Ana Hickmann - reprodução de vídeo

Publicado 23/11/2021 21:19

Rio Ana Hickmann falou, nesta terça-feira (23), sobre todo o processo de descoberta do câncer do marido, o empresário Alexandre Correa, em conversa com Celso Zucatelli, no LinkPodcast. No bate-papo, a apresentadora contou que o marido perdeu quase 30 kg e que os médicos afirmaram que Alexandre "ia no inferno, mas venceria" o câncer no pescoço, descoberto no fim de outubro de 2020.

"Passaram duas semanas, veio o resultado e eles descobriram que tinha começado na base da língua. Ele falou: 'você vai no inferno, mas vai vencer'. Eu não sabia que ele era tão forte. O corpo dele definhou. Ele foi de 105 kg para 77 kg. Ele foi sendo consumido. Fez radioterapia e quimioterapia e não quis parar de trabalhar", disse Ana.

A apresentadora ainda destacou que quase perdeu o marido duas vezes na luta contra a doença e se emocionou ao relembrar que Alexandre ficou 25 dias sem ingerir nada pela boca. "Não passava mais nada na garganta por causa da radioterapia e da quimio e foi colocado uma sonda. Ele não se adaptou, ficava enjoado e foram 25 dias sem ingerir nada pela boca. Na véspera do Natal, tiraram a sonda do nariz e colocaram na gastro. As coisas foram complicando. No dia 25 de dezembro, a gente voltou às pressas ao hospital porque ele estava chocando. Eu quase perdi o Alê naquele dia. E quase de novo no dia 28. Ele foi colocado em coma induzido e o corpo dele estava muito fragilizado", explicou.

Na entrevista, Ana confessou que soube da possibilidade da doença dez dias antes do empresário e que guardou a informação até a confirmação. "Quando o médico falou ao telefone para mim a palavra 'metástase', eu disse que não tinha entendido. Quando você não quer acreditar na possibilidade. Naquela hora, liguei para outro médico e pedi auxílio porque não sabia como contar para a família. Passaram duas semanas, veio o resultado e o buraco se abriu. Isso durou quase dez dias até ter a certeza. Foi uma montanha russa, uma loucura", completou Ana.

Alexandre Correa revelou que estava curado do câncer em fevereiro deste ano.