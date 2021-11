André Gonçalves - Divulgação

Publicado 23/11/2021 17:31 | Atualizado 24/11/2021 08:41

Rio - André Gonçalves teve o pedido de prisão decretado na segunda-feira (22) e deverá se apresentar para a Justiça em até 60 dias. A informação é do colunista Léo Dias, do portal Metrópoles. Segundo o jornalista, André teve o pedido de prisão decretado devido a uma dívida de pensão alimentícia de R$ 350 mil para a filha Valentina Benini. A jovem tem 18 anos e é fruto do casamento com a jornalista Cynthia Benini.

O ator deixou de pagar o valor em 2017, gerando uma dívida de R$ 112 mil, que somado aos juros, alcança mais de R$ 350 mil. Com isso, André Gonçalves deverá usar uma tornozeleira eletrônica.

Em julho deste ano, André, casado com a atriz Danielle Winits, teve os bens penhorados na Justiça por causa da dívida de pensão alimentícia. A Justiça penhorou um carro e uma moto que estavam em nome do ator, além de bloquear suas contas que contavam com R$ 18.