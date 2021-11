Fernanda Souza - reprodução do instagram

Fernanda Souzareprodução do instagram

Publicado 23/11/2021 21:38 | Atualizado 23/11/2021 21:40

Rio - Após três anos de 'férias', Fernanda Souza está de volta ao batente! É que a apresentadora vai comandar o 'Iron Chef Brasil', reality de gastronomia da Netflix, previsto para estrear no ano que vem. Através do Instagram, nesta terça-feira, a artista dividiu a novidade com os fãs.

"Sras e Srs: A era sabática acabou. Depois de 3 anos sem apresentar, não resisti ao convite da Netflix (sou muito fã!! E agora sou do time!) e suspendi as 'férias'! A Netflix acabou de anunciar no evento 'Mais Brasil na Tela' o meu reality show Iron Chef Brasil! Tô muito feliz em apresentar essa competição, que vai mostrar a diversidade da culinária brasileira com chefs incríveis! Sim! Vou ser paga para comer os pratos dos

chefs chiques tudo… Obrigada, Netflix. Estamos a todo vapor com as gravações para lançar o reality no ano que vem!! Obrigada a todo que me recebeu tão bem e tá me tratando como uma princesa! Valeu a pena ter voltado!", escreveu ela no Instagram.

Através dos comentários, Thiaguinho parabenizou a ex-mulher. "Tuduuuum! Sucesso, né! Como tudo que 'cê' faz! Vai com tudo, Ferdiiii", disse ele. Outros famosos também reagiram a notícia: "Eu amo! Já quero te ver logo", destacou Sabrina Sato. "Arrase", publicou Bruno Gagliasso. "Parabéns, Fezinha. Arrebenta", postou Rafael Zulu.

Fernanda desistiu de vez da carreira de atriz, em 2017, após as gravações do remake da 'Escolinha do Professor Raimundo', e vem se dedicando à função de apresentadora. Seu último trabalho na TV foi na primeira temporada do 'Só Toca Top', na Globo, em 2018.