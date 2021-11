Giovanna Ewbank celebra estreia de Titi como atriz em filme de Manu Gavassi - Reprodução/Instagram

Publicado 23/11/2021 18:10

Rio - Giovanna Ewbank provou que é mãe coruja ao celebrar a estreia de sua filha, Titi, de 8 anos, como atriz. Nesta terça-feira (23), a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos da herdeira no set de filmagens do álbum visual de Manu Gavassi, que chega ao Disney+ na próxima sexta-feira, dia 26.

“Minha filha vai estrar em uma super produção de uma artista que eu amo e admiro tanto, e que ainda será lançada na Disney+. Manu, meu amor, muito obrigada pelo convite, cuidado, amor e carinho com minha princesa, por dirigi-la com tanta leveza e alegria”, declarou a esposa do ator Bruno Gagliasso.

Giovanna também falou sobre a felicidade de Titi em integrar o elenco da produção que terá nomes conhecidos como a própria Manu, Ícaro Silva e Paulo Miklos. “Esse dia ficará pra sempre marcado na memória dela. Seu primeiro contato com a arte de interpretar de uma maneira tão especial! Foi se divertindo e brincando com sua amiga Manu Gavasi, que vocês irão ver algo único, uma magia difícil de traduzir. Titi participou desse projeto com tanto amor, ela estava radiante”, contou a influenciadora.

A apresentadora ainda repostou o texto escrito por Manu Gavassi, que transformou seu álbum recém-lançado, intitulado "Gracinha", em um filme musical. Na postagem, a ex-BBB se emociona ao comentar a experiência de dirigir a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

"Titi, ser sua diretora em ‘Gracinha’ me fez entender o que é ser diretora e me ver diretora de verdade pela primeira vez. Você seguindo ou não esse caminho no seu futuro gigante e brilhante, espero que sempre lembre como a gente se divertiu esse dia, como maquiamos dinossauros, criamos cabaninhas e nos escondemos de palhaços para depois entender que eles não dão medo algum", escreveu a cantora.

“Fazer arte tem que ser sempre assim! Leve, delicioso e verdadeiro. Obrigada por querer brincar comigo e fazer parte do meu sonho. Obrigada aos seus pais, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que amo e admiro com todo o coração, por confiarem em mim para esse momento. Em breve vocês conferem a estreia de Titi no álbum visual de Gracinha”, finalizou a artista.

