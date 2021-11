Anitta - Reprodução Internet

AnittaReprodução Internet

Publicado 23/11/2021 16:23

Rio- Nesta terça-feira (23), Anitta, que está em uma breve passagem pelo Brasil, decidiu tirar um tempinho para cuidar da saúde. A cantora postou um registro da sua ida ao dentista e rasgou elogios aos profissionais de saúde brasileiros.

fotogaleria

"Ai gente, Brasil é Brasil né? Sempre aproveito quando tô aqui para ir 'nos médicos tudo'... Não tem igual", escreveu Anitta.

Alguns internautas questionaram a publicação da artista. "Medicina do Brasil é a pior do mundo", disse um seguidor. Porém, a poderosa não deixou o comentário sem resposta. "Olha ai que você se engana. Aqui tem médicos espetaculares. Não é por causa do preço que eu prefiro não, viu", disse ela.

Veja a publicação: