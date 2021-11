Gabriela Prioli e Anitta detonaram Bolsonaro após comentário debochado do presidente - Reprodução/Instagram

Gabriela Prioli e Anitta detonaram Bolsonaro após comentário debochado do presidenteReprodução/Instagram

Publicado 23/11/2021 15:39

Rio - Gabriela Prioli usou suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (23), para mandar um recado para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A apresentadora da CNN Brasil detonou o governante após o político debochar das aulas de educação política ministradas pela advogada , em 2020, em live no Instagram com a cantora Anitta.

fotogaleria

"Recebi agora um corte de um vídeo e queria dizer: Bem vindo, Jair, às minhas redes! Fica à vontade, não repara a bagunça. De fato, no Brasil tem muita gente que não entende o básico de política e aí a gente enfrenta consequências desastrosas como foi a eleição do senhor em 2018. Se a gente tivesse uma população de pessoas que entendem mais de política, a gente não estaria passando por isso", disparou Prioli em vídeo compartilhado nas redes sociais.

A comunicadora seguiu deixando clara sua postura contrária ao governo de Bolsonaro: "Fique tranquilo, tem muita gente legal trabalhando para mudar esse cenário, aí a gente vai ter um futuro melhor para todos os brasileiros com você bem longe da gente", finalizou.

Na legenda da postagem, Gabriela ainda alfinetou o presidente: "E justo ele que precisava tanto assistir mais do que 10 minutos", acrescentou se referindo à fala do político, em conversa com apoiadores. “Outro dia eu tive o saco de ver, uns 10 minutos, duas mulheres – podia ser dois homens também, né? – ela não sabe nada, não sabe o que é poder executivo. Daí ela fala: 'não existe deputado municipal?'. Essas coisas absurdas. Isso aí não é essas pessoas apenas não, é comum”, declarou Jair Bolsonaro.