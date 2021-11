Christine Fernandes sofre fratura exposta no dedo - reprodução do instagram

Christine Fernandes sofre fratura exposta no dedoreprodução do instagram

Publicado 23/11/2021 14:30

Rio - Christine Fernandes, de 53 anos, deu um susto nos internautas ao contar que sofreu uma fratura exposta no dedo. Através do Instagram, a atriz disse que precisou precisou ser atendida na Casa de Saúde São José, Zona Sul do Rio.

fotogaleria

"Antes, durante e depois! Uma fratura exposta remediada. Em casa e tudo segue bem! Obrigada ao Doutor Marcos Musafir e a toda sua equipe. A gente enverga, mas não quebra não! (risos)", escreveu ela, na segunda-feira. Nesta terça, Christine postou uma foto do dedo enfaixado e brincou: "Mer** acontece. Uma imagem fala mais que mil palavras".

Ao ser questionada por um internauta sobre o acidente, a atriz respondeu:"Janela. Eu mesma. Loura desastrada".

Christine Fernandes está longe da telinha desde o fim de 'Malhação: Toda Forma de Amar', da TV Globo, em abril de 2020. Na trama, ela interpretou a personagem Karina.