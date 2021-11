Sabrina Petraglia anuncia terceira gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 23/11/2021 14:29

Rio - Cegonha à caminho e com um destino conhecido! A atriz Sabrina Petraglia, de 38 anos, está grávida do terceiro filho. Ao lado do marido, o engenheiro Ramón Velázquez, e dos filhos, Maya e Gael, ela fez o anuncio em sua conta do Instagram e pegou os seguidores de surpresa, já que deu à luz a Maya há dez meses.

"Tenho uma super notícia hoje para vocês: estamos grávidos mais uma vez!!! O terceirinho está chegando, e estamos muito felizes!", escreveu ela, que engata terceira gestação em sequência.

A atriz também divertiu os fãs ao dizer que não imaginava ter três herdeiros. "E agora a minha vida se encheu de amor mais uma vez, para quem não pensava em ter filhos, 3 acho que é um bom número, né? (risos) Dá um frio na barriga... mas estou tão feliz com esta nova aventura! Que venha mais madrugadas e dias de amor", declarou a mamãe.