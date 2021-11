Juliana Paes - Reprodução/Instagram

Juliana Paes

Publicado 23/11/2021

Rio - Juliana Paes surpreendeu seus seguidores, nesta terça-feira (23), ao surgir com o rosto inchado nos Stories do Instagram. Gravando suas cenas do remake de "Pantanal" no Mato Grosso do Sul, a atriz reclamava do calor no local quando revelou a testa com uma protuberância e explicou a situação.

"Pense em um dia quente, pense. Pense em um calor", disse a artista enquanto borrifava água no corpo para aliviar a sensação causada pela alta temperatura na região. Em seguida, Juliana abriu o jogo sobre o inchaço em seu rosto: "Ontem, um mosquito me mordeu na testa e eu ganhei um preenchimento natural", disparou, de forma bem-humorada.

Após estrelar "A Dona do Pedaço", Paes retornará à telinha como Maria Marruá no remake da novela exibida originalmente em 1990, pela extinta TV Manchete. A atriz interpreta a mãe da protagonista Juma (Alanis Guillen) na adaptação de Bruno Luperi, assumindo o papel da mulher que se transforma em onça-pintada. "Pantanal" é prevista para estrear na Globo no primeiro semestre de 2022, após o fim de "Um Lugar Ao Sol".