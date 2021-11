AMOR SEM MEDIDA (L to R) JULIANA PAES as IVANA, LEANDRO HASSUM as LEÃO in AMOR SEM MEDIDA movie. Cr. NETFLIX © 2021 - fotos Divulgação/Netflix

AMOR SEM MEDIDA (L to R) JULIANA PAES as IVANA, LEANDRO HASSUM as LEÃO in AMOR SEM MEDIDA movie. Cr. NETFLIX © 2021fotos Divulgação/Netflix

Publicado 23/11/2021 09:15 | Atualizado 23/11/2021 12:08

Rio - Já está disponível, no catálogo da Netflix, a nova comédia romântica ‘Amor Sem Medida’. Estrelada por Leandro Hassum, a produção conta a história de um casal que começa a se relacionar pela internet, mas que, ao vivo, percebe uma enorme diferença de estatura entre os dois. Com uma pegada similar a clássicos como ‘O Amor É Cego’, o filme propõe uma reflexão sobre padrões de beleza e amor verdadeiro.

fotogaleria

“O amor ultrapassa qualquer barreira. O amor não tem forma. Quando a gente ama, a gente tem sempre que dar uma segunda chance para o amor. Nunca é tarde para a gente se apaixonar e eu acho muito bacana a mensagem que esse filme passa”, argumenta Leandro Hassum que vive Ricardo Leão, o protagonista ‘baixinho’.Independentemente de diferenças de estatura, o filme fala, sobretudo, da contestação de padrões. Nesse sentido, Leandro Hassum destaca que ele mesmo, antes da perda de peso, poderia fazer o papel do protagonista visto com maus olhos pela sociedade. “Eu costumo dizer que se eu não tivesse feito a minha mudança física, a gente não precisava nem fazer com que esse personagem fosse um cara mais baixo. Esse tipo de diferença, essas coisas de preconceito, eles existem de todas as formas, seja porque a pessoa é muito alta, muito baixa, muito magra, mais gorda... Então, se o Leão fosse um cara como o Hassum era antes, talvez a gente nem precisasse fazer o filme com efeitos especiais. O remake podia ser usando meu tipo físico, porque esse tipo de melindre acontece com todas as diferenças. A gente sempre fica imaginando as formas ideais, o corpo perfeito, o padrão de beleza estabelecido, quando na verdade, o amor é, como a gente se encanta pela pessoa e pelo todo”, defende o ator.Dobradinha especialJá no lugar da mulher a ser cortejada está Juliana Paes. Para Leandro Hassum, a parceria com a atriz foi fundamental para que o filme transmitisse a leveza desejada. “A Juliana é um presente na minha vida e como parceira de cena. A gente já tinha feito 'Dona Flor e Seus Dois Maridos' e se reencontrou agora. E a Juliana, além de ser uma atriz talentosíssima, super dedicada e caxias pra caramba com seu trabalho, é extremamente divertida. Acho que tudo isso reforça nossa cumplicidade. Viramos amigos pessoais e quero trabalhar com ela pro resto da vida”, elogia Hassum.Mas além de Juliana, outra parceira de trabalho ocupa um espaço especial no coração do humorista. No filme, Leandro contracena com Pietra Hassum, sua filha de 22 anos. “No set, eu era, logicamente, o pai babão babando a filha. Ao mesmo tempo em que estava super orgulhoso de ver que ela estava cumprindo com muito talento o papel, também tinha aquele nervoso de pai, querendo dar toque, querendo falar algumas coisas. Mas também sabendo que ali a gente é colega de trabalho. É sempre mais complicado, mas depois das gravações, eu chegava no apart hotel e falava algumas coisas para orientar. A gente aproveitou um pouco dessa cumplicidade que a gente tem de pai e filha para dentro de cena. Eu sou um pouco do Leão com a Pietra, esse pai protetor, apaixonadão, carinhoso… Um ‘pai urso’, como chamam”, se derre Hassum.Com uma filha, uma amiga e um elenco recheado de estrelas, Hassum resume que a experiência do filme reflete, de fato, o clima dos bastidores da produção. “Em todos os trabalhos, é muito importante o coleguismo de quem tá trabalhando com você. A gente costuma dizer que se a coisa flui bem na coxia, certamente isso vai bem diante da câmera. Eu acredito muito nisso, nessa parceria fora de cena, nas brincadeiras, na hora da descontração. Essa é a minha forma de me aquecer e me manter vivo na cena. Então, os bastidores para mim são muito importantes”, completa o humorista.