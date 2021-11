Bruno Montaleone - Reprodução Internet

Bruno MontaleoneReprodução Internet

Publicado 23/11/2021 14:09 | Atualizado 23/11/2021 16:05

Rio- Bruno Montaleone, 25 anos, deixou a Rede Globo nesta terça-feira (23). A decisão foi uma surpresa para todos, já que o ator estava em um papel de destaque em "Verdades Secretas 2" e também escalado para "Além da Ilusão", próxima novela das 18h. Nas redes sociais, internautas especularam que o desligamento de Bruno teria relação de um suposto conflito entre seu empresário, o mesmo de Camila Queiroz, e a emissora. No entanto, a assessoria do ator nega qualquer desentendimento com a Globo.

fotogaleria

"Diante das notícias veiculadas, resta a Bruno Montaleone deixar claro que a saída do ator de 'Além da Ilusão' se deu por vontade própria. Ele ressalta que o último ano de trabalho sucedeu-se num ritmo intenso de gravações. Antes de 'Verdades Secretas 2', Bruno Montaleone esteve em 'Diário de Intercâmbio', 'Detetive Madeinusa' e 'De Volta aos 15'. Como estes foram trabalhos seguidos, o ator não se sentiu apto a continuar na nova novela da seis por todo desgaste físico ao qual esteve se submetendo", escreveu sua assessoria.

"O ator gostaria de aproveitar também para pontuar que tal decisão não se deve aos seus empresários, uma vez que sua saída foi decidida há cerca de 10 dias, e garante que confia mutuamente na 13th Productions, escritório que nutre cordial, respeitosa e longínqua relação com a TV Globo", completa a nota.

A Globo também se posicionou em relação ao ocorrido, ressaltando que Montaleone pediu para deixar a emissora e que a saída ocorreu "em comum acordo".

Relembre briga de Camila Queiroz com a Globo

"Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir 'Verdades Secretas 2' sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama", escreveu a emissora.

Horas após o posicionamento da emissora, Camila decidiu contar sua versão dos fatos. Em um comunicado emitido através da sua assessoria, a atriz afirma que não foi demitida e que seu contrato tinha se encerrado no dia 10 de novembro. Ela também conta que houve uma modificação no roteiro em que lhe foi entregue antes das gravações e acredita que empresa tentou puni-la por ter tomado a decisão unilateral de quebrar o contrato de exclusividade. A equipe de Queiroz deixou claro que ela jamais se recusou a cumprir seus compromissos profissionais.

Segue o comunicado na íntegra:

"Informamos que a atriz Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para a término das gravações de Verdades Secretas 2.

Esclarece a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo. Inclusive, a diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de Verdades Secretas como protagonista.

Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época.

Vale ressaltar que a atriz continua cumprindo todos os seus compromissos profissionais e jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado. Pelo contrário, mesmo com todas as adversidades a atriz nunca se recusou a gravar, e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto a empresa de comum acordo, o que infelizmente não foi possível.

Por último, a atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar à ela o final que merecia."