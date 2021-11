Luciana Gimenez está nas Ilhas Maldivas - reprodução do instagram

Luciana Gimenez está nas Ilhas Maldivasreprodução do instagram

Publicado 23/11/2021 16:48 | Atualizado 23/11/2021 16:48

Rio - Luciana Gimenez está curtindo sua estadia nas Ilhas Maldivas. Nesta terça-feira, a apresentadora posou com um biquíni bem divertido e publicou uma foto no Instagram Stories. A peça tinha estampa de coração em um local bem estratégico nos seios.

Mais tarde, ela surgiu com um outro modelo de biquíni na rede social. Com o busto de um ombro só e a calcinha hot pant, Luciana esbanjou boa forma com o conjuntinho. "Como que faz para viver todos os dias nesse paraíso? Maldivas é deslumbrante e o filtro é o da vida real mesmo", escreveu ela.

Os fãs da apresentadora elogiaram sua beleza e boa forma. "Essa mulher parece que tem 20 anos", comentou um. "E esse abdômen!? Chocada", frisou outro. "Muito maravilhosa", destacou um terceiro.

Luciana está hospedada no resort Joali, cujas diárias podem chegar até US$ 9,4 mil, o equivalente a R$ 53 mil.