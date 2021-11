Sheron Menezzes e Thiago Martins estrelam o primeiro filme brasileiro de ação da Netflix - Divulgação/Netflix

Publicado 23/11/2021 16:25

Rio - Sheron Menezzes aproveitou que a Netflix anunciou suas novas produções originais para revelar que estará no primeiro filme de ação brasileiro da gigante do streaming. Em "Carga Máxima", a atriz contracena com Thiago Martins na pele de Rainha, uma piloto de caminhão profissional. Nesta terça-feira (23), a artista compartilhou uma das primeiras imagens do longa e celebrou a novidade com os fãs.

“Amo meu trabalho. Amo ser muitas! E a vontade de contar tudo pra vocês? Nos últimos meses tenho vivido experiências que nunca imaginei viver… Desta vez sou uma pilota de caminhão, e das boas!”, começou na legenda da publicação no Instagram.

Com previsão de estreia para 2022, "Carga Máxima" ainda está em fase filmagens em São Paulo e Curitiba mas Sheron adianta: "Em 2022, vocês vão poder acompanhar essa aventura maravilhosa que não quero que acabe… Se estou ansiosa? Imagina”, brincou. O elenco do filme ainda conta com nomes como Raphael Logam, Milhem Cortaz, Evandro Mesquita e Paulinho Vilhena.

Além do filme de ação, Sheron Menezzes também poderá ser vista em breve na Netflix com a série "Maldivas", estrelada por Bruna Marquezine, Manu Gavassi e Carol Castro. A "dramédia" deve chegar à plataforma de streaming em 2022 e teve seu primeiro teaser divulgado em setembro deste ano.

