Gui Araújo - Reprodução / PlayPlus

Gui AraújoReprodução / PlayPlus

Publicado 26/11/2021 03:29

São Paulo – Gui Araújo foi o eliminado dessa semana em A Fazenda 13. E mal saiu, já está rendendo mais aqui fora do que nas últimas semanas dentro da mansão de Itapecerica. Na Cabine de Descompressão, Lucas Selfie e Lidi Lisboa abordaram o peão sobre as falas polêmicas dele sobre suas ex-namoradas Anitta, Duda Reis e Jade Picon. Além, claro, de informar o rapaz que ele estava canceladíssimo por causa delas.

Logo de cara Gui explicou como se deu o relacionamento dele com Anitta, alegando que ele foi compelido a se mudar para a casa da cantora, para não serem cancelados em plena quarentena. Logo em seguida, Araújo tenta se explicar sobre Jade Picon e afirma ter ficado com ela após o fim do relacionamento com João Guilherme. Por fim, Lucas revela para o ex-Fazenda que seu último affair, Duda Reis, está ficando com ninguém menos que o próprio João Guilherme.

Gui pareceu ter entendido os comentários sarcásticos de Selfie e Lidi, pois se armou na defensiva e afirmou que vai ter a chance de provar os fatos de todos os lances polêmicos que repercutiram aqui fora durante sua estadia na Fazenda e lhe garantiram o título de mitomaníaco.

Gui comenta sobre seus relacionamentos com Anitta e Jade #AFazenda pic.twitter.com/uwgpRhhsiw — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 26, 2021