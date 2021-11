Sem querer, Marina entrega estratégia de Rico para Bil - Reprodução / PlayPlus

Sem querer, Marina entrega estratégia de Rico para BilReprodução / PlayPlus

Publicado 23/11/2021 03:07

São Paulo – Os peões da Fazenda 13 começam a se movimentar para mais uma formação de Roça em Itapecerica da Serra. Sentindo o perigo se aproximar, Marina Ferrari começou a botar as asinhas de fora e articular um plano para se defender. Conversando com seus novos aliados, Rico e Aline, Marina pensa em juntar votos em Gui Araújo, para isso Rico precisaria cumprir sua promessa de indicar MC Gui, ou os votos no Ex-MTV se dividiriam.

Acontece que, após combinar a estratégia, Marina entregou o combinado para Bil. O ex-BBB sondou com a alagoana se ela achava que Rico indicaria Dayane para a Roça e a moça abriu o bico, contando todo o plano que o trio formulou na casa da árvore. Com isso, Arcrebiano se sentiu ameaçado, pois Gui Araújo poderia puxa-lo para a Roça.

Marina entregando o jogo do Rico, se ele descobre o tempo fecha. Já tô preparando a pipocapic.twitter.com/OXEA7FKTWk — Kaka (@accoun_fan) November 22, 2021