Boneco espantalho da Prova do FazendeiroReprodução / PlayPlus

Publicado 18/11/2021 03:45

São Paulo – Quem pegou a referência? A Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (17), fez uma sutil homenagem a série Round 6, fenômeno da Netflix em 2021. Um enorme espantalho vigiava Rico, Solange e Valentina enquanto eles realizavam a prova e quando a música parava, as paredes atiravam nos alvos dos participantes. Assim como acontecia na brincadeira Batatinha Frita 1, 2, 3 do seriado.

No enredo de Round 6, os participantes deveriam correr em direção a linha de chegada enquanto uma boneca cantava. Quando ela parava de cantar, todos deviriam ficar imóveis até a canção ser retomada, quem se movimentasse um centímetro que fosse, era morto. Na Fazenda 13 as coisas não eram tão drásticas. Os peões precisavam recolher o maior número de espigas de milho antes que a música parasse e proteger seus cestos de milho com um escudo.

Quando a melodia cessava, armas de paintball disparavam em direção aos alvos dos peões, aqueles que não estivessem com o escudo levantado, perdiam. Solange falhou em proteger sua colheita duas vezes e foi a primeira eliminada da prova. Rico e Valentina disputaram uma final em três rodadas, os dois defenderam seus cesto todas as vezes. Contudo, Rico conseguiu coletar mais espigas e sagrou-se o novo Fazendeiro.