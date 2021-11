Galisteu não teve escolha a não ser chamar o intervalo - Reprodução / PlayPlus

Publicado 11/11/2021 01:31

São Paulo – Parece que a Fazenda está passando por problemas técnicos. Durante a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (10). O equipamento da prova da semana apresentou problemas técnicos e os participantes Dayane, Gui Araújo e Sthefane foram obrigados a parar a disputa ao vivo para que a produção conseguisse fazer os reparos.

A dinâmica consistia em atravessar blocos da patrocinadora do evento através de uma esteira que era movida por uma manivela. Gui estava liderando, com Dayane logo atrás, quando as esteiras começaram a enrolar por causa da velocidade que os peões rodavam a manivela. Consequentemente, chegou um momento que as esteiras simplesmente não andavam mais.

A prova foi interrompida para que o pessoal da produção pudesse consertar o equipamento e a transmissão foi cortada para o intervalo.

Problemas técnicos! A fita da raia do @guiaraujo13 deu um nó e a prova precisou ser paralisada por uns instantes. #ProvaDoFazendeiro

Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/NzkA21Ow2i — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2021