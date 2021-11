Erasmo Viana - Reprodução / PlayPlus

Rio – A Fazenda 13 ficou mais vazia na noite desta quinta-feira (4). O peão Erasmo amargou a menor quantidade de votos e deixou os confortos de Itapecerica da Serra se tornando o sétimo eliminado do reality rural. Contudo, essa eliminação veio cinco semanas tarde demais.

A saída de Erasmo ainda pegou alguns de surpresa. Até o final da votação dessa semana muitos internautas acreditavam que Solange daria adeus a Fazenda 13. Com uma base de seguidores forte no Instagram e o apoio de outras torcidas dos aliados na casa que pediram voto para o influenciador, inclusive de pessoas que ele destratou, o peão passou o dia como favorito ao segundo lugar da Roça de hoje.

Mas, verdade seja dita, a popularidade de Erasmo como participante da Fazenda entrou em declínio constante desde o inicio do programa, quando ele expôs Liziane a uma situação muito embaraçosa, fazendo uma pergunta sobre a intimidade da moça. Logo em seguida vieram as polêmicas com Erika, Aline e Dayane. Uma sequência de bolas fora que escancaram o machismo do peão para os espectadores.

Tudo culminou no épico embate com Dona Solange, na famigerada discórdia dos pesos do último domingo (30). Ali a musa da Banheira do Gugu profetizou que “a hora que tu bater na Roça, tu sai” e de fato foi o que ocorreu. Mas o que Sol não sabia ainda era que esse cenário valeria pra qualquer uma das últimas cinco Roças.

Nas redes sociais, Erasmo já havia perdido o respeito de um jeito que nem todos os administradores da Juliette conseguiriam restaurar. Desde que Tati Quebra-Barraco trocou o nome para “Orasmo”, o rapaz não teve mais um dia de paz na internet. Mas, por conta das dinâmicas do jogo, o ex de Pugliesi foi longe, até a sétima semana, se mostrando um forte jogador no que não dependia da opinião do público. Contudo, perante a massiva entrega de entretenimento proporcionada por Solange Gomes e Rico Melquíades, a sétima eliminação saiu de bom tamanho para o modelo.