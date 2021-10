Gabi Brandt e Gui Araújo - Reprodução / Internet

Gabi Brandt e Gui AraújoReprodução / Internet

Publicado 29/10/2021 04:02

Rio – A influenciadora Gabi Brandt fez revelações quentíssimas nesta quinta-feira (28) sobre o peão de A Fazenda 13, e seu ex-namorado, Gui Araújo. Para o ‘PodCats’, podcast apresentado por Camila Loures e Virgínia Fonseca, Gabi confirmou a teoria de Anitta que Gui é mitomaníaco. A ex-DeFérias também expôs que Guilherme fazia ameaças de vida para que não terminassem o relacionamento.

Para quem não sabe, Gabi e Gui Araújo se conheceram no reality De Férias com o Ex, da MTV, e namoraram logo após o fim do programa. Brandt revelou que tentou terminar com o peão algumas vezes, após descobrir traições e ter ficado mal no relacionamento, porém para não dar fim ao namoro ele fazia ameaças: “Ele falava que iria se matar. Ameaçava: ‘Ah! Vou me matar’. Tinha vezes que ele me ameaçava: ‘Vou acabar com a tua vida’. Coisas desse tipo”, desabafou para as apresentadoras.

Camila também perguntou sobre a mitomania de Gui e Gabi confirmou: “Eu acho de verdade, falando dessa polêmica agora (Jade Picon), eu acho que pode ser que tenha acontecido? Beleza, mas eu não acredito que seja da maneira que ele está contando”.

CHOCADO: A Gabi Brandt expondo as traições do Gui Araújo e contando que ele ameaçava se matar quando ela queria terminar com ele. PASSADO! #AFazenda pic.twitter.com/fEQ82kN17g — Tvlizando (@tvlizando) October 29, 2021