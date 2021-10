Dayane junto de Tati e MC Gui - Reprodução / PlayPlus

Dayane junto de Tati e MC GuiReprodução / PlayPlus

Publicado 27/10/2021 03:48

São Paulo – Crise em Itapecerica! Após a formação de Roça desta terça-feira (26), Rico não gostou da aproximação entre Dayane, Tati Quebra-Barraco e MC Gui. O peão escutou a amiga dizendo para Tati e Gui que gostaria que um deles voltasse fazendeiro. Os dois são adversários diretos de Rico na berlinda da próxima quinta.

Além disso, Rico também enquadrou Dayane como falsa. Segundo ele, a modelo estava sendo incoerente ao se aproximar de pessoas que ela falava mal constantemente. Com isso, o peão decidiu se afastar da aliada por não concordar com essa atitude. Ele avisou primeiro a Aline e Valentina, suas outras aliadas.

Logo depois, o alagoano conversou com Day e disse estar decepcionado com a peoa. Para Rico, Day deveria estar torcendo para Sthe, que era mais amiga do grupo. Day se justificou dizendo que MC Gui, como fazendeiro, colocaria Arcrebiano na Roça e ela quer muito que o ex-No Limite esteja ameaçado.

Parece que a aliança do G4 não vai perdurar muito mais tempo. Day e Aline já haviam decidido se afastar de Rico há alguns dias, mas não contaram nada para o peão. Agora, Rico não está mais se entendendo tão bem com elas, apesar de ainda estar próximo de Aline. As tramas estão cada vez mais indicando um grande racha na Fazenda 13.