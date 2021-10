Vin Diesel escolta Meadow Walker, filha de Paul, até o altar - Reprodução / Internet

Publicado 22/10/2021 23:29 | Atualizado 22/10/2021 23:30

EUA – Meadow Walker, filha do ator falecido Paul Walker, revelou através de suas redes sociais que está começando um novo capítulo de sua vida. A modelo de 22 anos publicou um vídeo para anunciar que se casou com o ator Louis Thornton-Allan. Meadow, que perdeu o pai quando tinha 14 anos, foi acompanhada até o altar por seu padrinho, o ator Vin Diesel.

Paul Walker e Vin Diesel eram protagonistas da franquia “Velozes e Furiosos”, até a morte prematura de Paul em 2013. Os dois sempre foram grandes amigos e a modelo vê o astro de ação como um segundo pai. A atriz Jordana Brewster também compareceu a cerimônia e foi vista abraçando a noiva.

Nas redes sociais, fãs da série estavam se derretendo com as imagens do casamento e desejando muitas felicidades ao novo casal.