Giovanna e o detetive Cristiano (Romulo Estrela) iniciam a trama em um relacionamento tórrido - Reprodução / Globoplay

Giovanna e o detetive Cristiano (Romulo Estrela) iniciam a trama em um relacionamento tórridoReprodução / Globoplay

Publicado 22/10/2021 02:34

Rio – A segunda temporada de Verdades Secretas estreou nesta quarta-feira (20) no Globoplay. A novela vencedora do Emmy agora conta o desenrolar da história de Angel (Camila Queiroz), a modelo que fazia o ‘book rosa’, e de Giovanna (Agatha Moreira), que procura vingança pelo assassinato de seu pai Alex (Rodrigo Lombardi).

A novela vai contar com 50 episódios, mas apenas os 10 primeiros estão disponíveis por enquanto. Logo nesse início o destaque ficou com a personagem de Agatha. Em busca de vingança, Giovanna contrata um detetive particular para conseguir provas de que seu pai foi assassinado por Angel.

Giovanna e o detetive Cristiano (Romulo Estrela) iniciam a trama em um relacionamento tórrido, com cenas de fazer ruborizar o telespectador. Nas redes sociais o nome da atriz foi parar nos assuntos mais comentados graças às cenas quentes protagonizadas pelo casal logo no primeiro episódio. Confira:

me desculpa mas hoje a inveja tomou conta do meu coração agatha moreira gostosa pic.twitter.com/mn9BL2ziac — Miss CPI 2021 (@ohmygodemy) October 21, 2021