Publicado 22/10/2021 02:30

São Paulo – Lary Bottino deu adeus A Fazenda na noite desta quinta-feira (21). A peoa recebeu apenas 9,61% dos votos para ficar no reality. Gui Araújo e Valentina receberam 28,24% e 62,15% dos votos para ficar, respectivamente. A ex-DeFérias atribuiu sua derrota ao pouco tempo que ficou em Itapecerica da Serra.

Lary entrou no reality como substituta de Fernanda Medrado, que desistiu do programa na segunda semana. Desde então, ela ficou muito grudada com seu melhor amigo Gui Araújo, que disputou a Roça com ela e ameaçou um romance com Arcrebiano, mas foi travada pelo Ex-BBB que disse não querer se envolver com ninguém para não se prejudicar no jogo.

Antes de Adriane Galisteu anunciar sua saída, Lary parecia acreditar que permaneceria na Fazenda. Internautas apontaram nas redes sociais que a peoa estava com o semblante confiante durante o discurso da apresentadora, mas ao sair o veredicto, a fisionomia de Lary mudou completamente.

Durante o quadro “Cabine de Descompressão”, com Lucas Selfie e Lidi Lisboa, a eliminada da semana recebeu outro choque, ao descobrir que não conseguiu alterar significativamente seu número de seguidores, Lary ficou constrangida e mais uma vez culpou a falta de tempo dentro do programa.