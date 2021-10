Rico na formação de Roça - Reprodução / PlayPlus

Rico na formação de RoçaReprodução / PlayPlus

Publicado 27/10/2021 03:45 | Atualizado 27/10/2021 03:55

São Paulo – O feno pegou fogo nesta terça-feira (26) na Fazenda 13. Com a iminente formação da Roça e o risco de uma eliminação, as emoções ficam afloradas em Itapecerica da Serra o que é sempre um excelente combustível para gerar atritos entre os peões. E ninguém atesta melhor essa teoria do que Rico Melquíades.

O barraqueiro entrou com sangue nos olhos para a votação de hoje. Rico votou em Erasmo e começou sua justificativa dizendo que o modelo era “a pessoa mais estúpida e grossa dessa casa”. O humorista explicou a mudança de comportamento com Erasmo falando que “tapava os olhos” porque gostava dele, indicando que ignorava as grosserias do ex da Pugliesi.

fotogaleria

Rico ainda disse estar comprovado que “beleza não põe mesa”, pois para ele Erasmo era muito bonito, mas não “vale nada”. A justificativa de Rico foi recebida aos risos pelo agora adversário. Erasmo caçoou das palavras de Rico e agradeceu aos céus por “estar tudo gravado”. Uma nova rivalidade está formada na Fazenda e promete render muito ainda.