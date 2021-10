Erasmo Viana - Reprodução

Publicado 26/10/2021 02:31 | Atualizado 26/10/2021 07:14

São Paulo – O peão Erasmo fez uma revelação bombástica na noite dessa segunda-feira (25) em A Fazenda. O ex de Pugliesi disse para Dayane que contratou uma equipe de 15 pessoas para "cuidar dele" aqui fora. De acordo com o modelo, essa é a mesma equipe que gerenciou as redes sociais de Juliette quando ela estava no BBB 21.

Erasmo ainda revelou que usou o cachê que ganhou para ficar confinado em Itapecerica da Serra para pagar os honorários da equipe, que agora está cobrando R$ 30.000 por mês, aparentemente. De fato, grande parte do fenômeno que Juliette se tornou foi graças à atuação de sua assessoria e equipe de mídias sociais, que transformaram a história do BBB 21 sobre ela.

Se o que o peão diz for verdade, existe uma possibilidade de não sair com o lucro esperado, visto que a audiência do reality rural é menor que a da casa dos Brothers. Além disso, internautas apontaram diferenças entre os personagens de Erasmo e de Juliette em seus respectivos realities. E tem também aquela história do raio ter que cair duas vezes no mesmo lugar.