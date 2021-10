Ítalo Ferreira surfa ondas gigantes em Portugal - Reprodução / Twitter

Ítalo Ferreira surfa ondas gigantes em PortugalReprodução / Twitter

Publicado 26/10/2021 02:28

Portugal – Curtindo as férias pelas Europa, o medalhista de ouro do Surf nos jogos olímpicos de Tóquio, Ítalo Ferreira, aproveitou os últimos dias em Portugal para fazer uma sessão nas ondas gigantes de Nazaré, no litoral lusitano. “Só pra viajar tranquilo”, escreveu o surfista em sua rede social, junto à foto dele na prancha em uma onda imensa.

Sessão em Nazaré antes de pegar o voo, só pra viajar tranquilo!! #nazare pic.twitter.com/7e9ra7tvUZ — Italo Ferreira (@italoferreira) October 25, 2021

As imagens chamaram atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (25), principalmente pela coragem de Ítalo de descer pela parede de água, mas também pela narração inusitada dos amigos do surfista. Aliás, além do narrador, o grupo do campeão olímpico em Nazaré contou com a presença de Lucas Chumbo e Pedro Scooby.