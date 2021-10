De festa infantil à proibida para menores: como o brasileiro ‘surfa na onda’ de ‘Round 6’ - Reprodução/ Redes Sociais

De festa infantil à proibida para menores: como o brasileiro ‘surfa na onda’ de ‘Round 6’Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 23/10/2021 09:02

A série Round 6, dirigida por Hwang Dong-hyuk, é um fenômeno mundial incontestável da Netflix. E, no Brasil, a gente já sabe que todo o sucesso vira oportunidade! A série já inspira empreendimentos comerciais a “surfarem na onda” de tudo que é mostrado.



Esse bar, por exemplo, “se vestiu todo” do primeiro jogo exibido da produção coreana, inclusive com a presença da temida boneca. Quem teria coragem de criticar a demora do garçom?!

Ah o brasileiro... pic.twitter.com/DZEAZNRNq3 — Round 6 Brasil (@Round6Brasilll) October 21, 2021

Já esse outro de Curitiba foi mais modesto: não mudou a decoração, mas oferece bebida grátis para quem separar a figura desenhada com um alfinete sem quebra o biscoito em até 5 minutos. Aceita o desafio? Já esse outro de Curitiba foi mais modesto: não mudou a decoração, mas oferece bebida grátis para quem separar a figura desenhada com um alfinete sem quebra o biscoito em até 5 minutos. Aceita o desafio?

Um bar em Curitiba fez uma promoção baseada na série Round 6 da Netflix. Se você destacar a figura central do biscoito em 5 minutos, sem quebrar e sem lamber, ganha uma bebida de graça! pic.twitter.com/u3NCiytXez — São Luís Mil Graus (@saoluismilgraus) October 8, 2021



A proximidade do Halloween parece ter “caído como uma luva” para realização de festas temáticas.

As 100 primeiras pessoas que chegaram ganham o exclusivo biscoito do Round 6!

Vai rolar brincadeirinhas com a série, batatinha frita 123 e cabo de guerra.



A festa está limitada a 50% da capacidade da casa, então não dê bobeira



Ingressos em:https://t.co/TJs6FC1Wym pic.twitter.com/RBo3D5qAfg — possacrazy (@filipemariz) October 19, 2021



Por exibir muitas cenas violentas, a série é recomendada para maiores de 16 anos. Mas tem pai de criança que parece não levar muito isso em consideração. Imagine ter essa “convidada” na animação infantil?



E o que dizer das “promoções” desse bar para homens no centro do Rio, onde os clientes podem entrar pelados, de cueca ou de sunga, inclusive praticar sexo...mas tudo com "regras" baseadas na produção...



O mundo: Round 6 é uma crítica feroz ao sistema, uma alegoria do colapso do capitalismo e os sintomas brutais nos corpos subalternos.

O brasileiro: pic.twitter.com/TUYSgbBTPZ — Renata Corrêa (@renatacorrea) October 15, 2021





E esses: seriam os garçons?!