com acachapantes 63% dos votos, Rico sagrou-se o grande vencedor desta Roça.Reprodução / PlayPlus

Publicado 29/10/2021 04:00 | Atualizado 29/10/2021 04:16

Rio – Noite dramática nesta quinta-feira (28) em A Fazenda 13. Tati Quebra-Barraco saiu eliminada com apenas 15% dos votos para ficar em Itapecerica da Serra. Contudo, o sol há de brilhar em algum lugar, com acachapantes 63% dos votos, Rico sagrou-se o grande vencedor desta Roça, para o bem do entretenimento.

Rico Melquíades é, até agora, o protagonista desta edição do reality rural. Com um elenco apagado, a Fazenda corre um sério risco de virar um enterro sem o alagoano. A eliminação de hoje, inclusive, serve para atestar essa teoria. Tati Quebra-Barraco, a precursora do funk de empoderamento, foi vencida no seu próprio terreno: O barraco.

Enquanto Rico esteve disposto a tacar fogo no parquinho com qualquer um que ousasse lhe olhar torto, Tati fez um jogo mais morno, respondendo à altura quando era provocada, mas não ousou além disso. Existia tanta expectativa para o entretenimento que a funkeira poderia proporcionar, e ela tinha potencial para tal, mas Tati não procurou os holofotes e terminou amargando a sexta eliminação.

Sendo assim, A Fazenda 13 fica refém de Rico, o único que veio disposto a mostrar que é uma pessoa de verdade. Mas talvez, e é um grande talvez, a volta do peão mais barraqueiro abra os olhos de alguns participantes, que podem começar a se soltar mais e agir de forma mais espontânea e menos ensaiada. Para ajudar, a Adriane Galisteu deu uma dica forte nos discursos de hoje. Obviamente, os peões não precisam seguir a risca a cartilha de surtos do Rico e começar a jogar o café fora, mas precisam ser mais autênticos, para o bem do entretenimento.