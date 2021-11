Marina é a nova Fazendeira - Reprodução / PlayPlus

Publicado 04/11/2021 03:52 | Atualizado 04/11/2021 07:33

São Paulo – 'A Fazenda 13' desta quarta-feira (03) nos presenteou com mais um clássico “seja amigo da dona da bola que vai estar sempre jogando”. Marina Ferrari conquistou o fazendão e se tornou a nova fazendeira. A recepção da peoa foi calorosa, levantada no ar por Gui Araújo e tratada como Cleópatra no Egito. Contudo, algumas pessoas se incomodaram com a bajulação.

Valentina e Aline, que também são amigas, não conseguiram chegar perto para parabenizar Marina, dada a proporção de louros que a influenciadora recebia. Val ficou chateada, pois para ela, essas pessoas estavam sendo falsas. De acordo com a assistente de palco, Gui Araújo, Dynho e companhia tinham se afastado de Marina, largado a alagoana ao relento de Itapecerica, mas agora que ela sagrou-se fazendeira, voltaram por interesse.