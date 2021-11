Adriane Galisteu assistiu de camarote o circo pegando fogo - Reprodução / Record TV

Publicado 10/11/2021 04:01

São Paulo – A formação de Roça pegou fogo na Fazenda desta terça-feira (09). Por causa do poder do lampião de fogo, Rico conseguiu arquitetar uma jogada de mestre para salvar a pele de suas amigas, se vingar de quem lhe colocou na Roça e livrar a própria cara da linha de tiro. Ele só não contou que tudo isso iria se voltar contra ele.

Antes dos poderes amarelo e vermelho serem revelados, a situação de quem iria parar nos banquinhos de Itapecerica da Serra estava incerta. O grupo do G4 estava dividindo votos entre Mileide e Sthefane, enquanto Valentina já era o alvo certeiro do outro grupo. Ao tomar conhecimento de seu poder, Rico fez contas matemáticas básicas e conseguiu prever que, ao imunizar a ex do Safadão, todos do seu grupo teriam que votar em Sthe e Valentina, mesmo recebendo todos os votos do outro lado, estaria salva.

Infelizmente para o ex-DeFérias, suas amigas do reality não conseguiram fazer as contas do jeito que ele raciocinou, o que causou um enorme climão entre os participantes num primeiro momento, para depois estourar num dos maiores barracos ao vivo que o Brasil já teve o prazer de assistir. Dayane e Aline não se conformaram com a forma que Rico usou sua vantagem, preferindo “salvar” uma pessoa de fora. O alagoano, por sua vez, ficou revoltado com a forma que Aline usou o poder vermelho, que lhe foi presenteado.

Ao vivo, em horário nobre, o grupo começou a discutir aos gritos. A confusão foi tanta que Adriane Galisteu teve que parar de comandar a dinâmica e deixar o feno pegar fogo até a última palha. Quando a fumaça baixou, amizades foram desfeitas, ameaças foram feitas, mas as contas de Rico permaneceram certas, pois Sthe recebeu seis votos e Valentina apenas dois.