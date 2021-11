Uma brincadeira tomou proporções pra lá de imprópria para menores - Reprodução / PlayPlus

Uma brincadeira tomou proporções pra lá de imprópria para menoresReprodução / PlayPlus

Publicado 10/11/2021 04:06

São Paulo – Uma brincadeira tomou proporções pra lá de imprópria para menores após a última festa em A Fazenda. Os participantes, animados com a comemoração semanal em Itapecerica, estavam energizados mesmo após horas de dança e resolveram continuar a farra dentro de casa. Em uma das brincadeiras, Rico aproveitou para montar em cima de Gui Araújo e simular uma cavalgada.

Os peões e peoas estavam brincando de fazer montinho, jogando-se um em cima dos outros. Até a hora que Rico se empolgou e ficou em cima do colega de MTV, rebolando em seu quadril. Os outros festeiros caíram na gargalhada com a ousadia do peão.