Rico e Day foram do amor ao ódio em A Fazenda 13Reprodução / PlayPlus

Publicado 17/11/2021 03:51

São Paulo – Formação de Roça pegando fogo do jeito que a gente gosta! Nesta terça-feira (16), os peões da Fazenda 13 se reuniram novamente para expor quem eles querem ver fora de Itapecerica da Serra. Os postulantes a roceiros da semana foram Aline, que foi indicada pelo Fazendeiro, Rico indicado pela casa, Dayane foi puxada por Rico e Solange sobrou no resta um. Obviamente que nada disso correu tranquilamente.

Quebrando as expectativas do público, Arcrebiano não disse nada sobre o rasgo feito a faca no casaco do Rico. Os internautas passaram o dia especulando quando o alagoano vai descobrir sobre o vandalismo que Dayane fez na veste, mas parece que vai ficar pra outro dia. Em seguida, Day e Rico protagonizaram o entretenimento da noite.

Dayane acusou Rico de ser um traidor por não ter usado o poder do Lampião da semana passada para proteger Valentina e não ter cumprido o prometido com ela. Além disso, a modelo disse que a equipe jurídica dela aqui fora já deve estar preparando um processo para Melquíades responder, por tê-la difamado chamando-a de racista.

Enquanto Rico alegou que não pode estar difamando a ex Big Brother Itália, pois, segundo ele “só estava falando a verdade”. O inusitado desta troca de farpas, no entanto, era que Rico em nenhum momento da formação de Roça se referiu a Day pelo nome, mas apenas como “cobra caninana”, uma serpente característica das Américas Central e do Sul. A expressão foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais.

"Ele me acusou de algo muito grave, que é o racismo", justificou a @daymelloreal ao votar em @ricomelquiades.



Acesse https://t.co/sJRe2r7M6I para assistir a formação da #RoçaAFazenda com a gente! pic.twitter.com/RQuAvf862L — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2021

"Não presta", diz @ricomelquiades sobre @daymelloreal. E finaliza a resposta sobre o seu voto com o famoso "Calada vence".



Acesse https://t.co/sJRe2r7M6I para assistir a formação da #RoçaAFazenda com a gente! pic.twitter.com/yba3IdFJFV — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2021