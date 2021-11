Dayane tornou Rico seu inimigo número 1 - Reprodução / PlayPlus

Dayane tornou Rico seu inimigo número 1Reprodução / PlayPlus

Publicado 11/11/2021 01:34

São Paulo – O ranço de Dayane Mello por Rico Melquíades não dá sinais que vai acabar tão cedo. A modelo estava na academia conversando com MC Gui e Valentina nesta quarta-feira (10). O assunto ainda era a suposta traição de Rico na formação de Roça do dia anterior. Day declarou que não vai mais se aproximar de ninguém que esteja perto do alagoano e que, caso volte fazendeira, iria humilhar o rapaz.