Aline Mineiro finalmente tomou coragem para expor a responsável pela facada no casaco de RicoReprodução / PlayPlus

Publicado 19/11/2021 03:21

São Paulo – Habemus fofoca! Após a eliminação de Valentina nesta quinta-feira (18), Aline Mineiro finalmente tomou coragem para expor a responsável pela facada no casaco de Rico. A peoa aproveitou o bom momento e chamou todos os peões na cozinha para revelar que a jaqueta, que todo mundo já havia visto rasgada, tinha sido cortada de propósito por Dayane.

A princípio, a ex-panicat fez algum suspense e deu uma última chance para a culpada assumir o atentado a peça de roupa. Gui Araújo chegou a sugerir que “ninguém fez isso”, contudo Aline desmentiu, passando a mão por dentro do buraco do casaco. Em seguida, Bil resolveu entrar na onda do exposed e disse que viu Dayane pegar a faca e rasgar o moletom, fazendo uma mímica para demonstrar o movimento.

Em um primeiro momento, Dayane fez à desentendida e fingiu que nem era com ela. Contudo, a fachada caiu em poucos minutos. Mesmo assim, a modelo não assumiu o erro justificando-se que ela foi humilhada e tinha vontade de fazer pior. Rico, porém, não expressou nenhuma raiva. O Fazendeiro disse ter entendido o jogo da adversária e não quis dar a ela a atenção que ela queria.

Em vez disso, Rico foi para o quarto guardar o restos mortais de sua jaqueta, agradeceu a saída de Valentina e com toda tranquilidade resolveu que “casaco a gente trabalha e compra outro”.