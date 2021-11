Rico provoca Dayane na Fazenda 13 - Reprodução / PlayPlus

Rico provoca Dayane na Fazenda 13Reprodução / PlayPlus

Publicado 25/11/2021 03:16

São Paulo – Após a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (24), Rico Melquíades não deu sossego para Dayane. O peão aproveitou que a modelo continuou na Roça para provocá-la mais uma vez. Seguindo a modelo pela sala, Rico gritava pedindo ao público para tirar Dayane da casa. O alagoano voltou a chamar Day de “Cobra Caninana” e a comparou com Karol Conká, do BBB 21.

Mais uma vez no banco da Roça, Dayane Mello alegou não estar mais alegre na casa, pois a energia de alguns participantes “destruíram o estado de humor” da peoa. Vestindo a carapuça, Rico usou essa fala para começar a provocação: “é a energia dela [Day] que tá pesando todo mundo. Vamos tirar a Karol Conká da Fazenda”.

Em seguida, Rico se arrependeu e disse que deve desculpas, mas não era a Dayane que ele se referia e sim a Karol. Preocupado com alguma represália aqui fora por ter citado a participante do Big Brother, o alagoano se retratou e pediu desculpas para a cantora. Para logo depois continuar provocando Dayane.