Publicado 24/11/2021 03:25

São Paulo – Pegou fogo a formação de roça desta terça-feira (23) na Fazenda 13. Gui Araújo foi, junto de Solange, o peão mais votado de Itapecerica da Serra, como o desempate cabe ao fazendeiro, Rico fez com que seu colega do De Férias com o Ex ocupasse um dos banquinhos para da berlinda desta semana.

Contudo, o que mais chamou atenção foi a sequência de golpes que levaram Gui Araújo até a Roça. O ex-MTV teve que ouvir poucas e boas de Marina, Aline e Mileide durante as justificativas. Aparentemente as chamadas plantas da fazenda estão botando as folhinhas de fora e acordando para o jogo, pois não deixaram barato para o peão.

Como se não bastasse, Gui ainda levou um desaforo de Rico que o acusou de “achar que sabe tudo sobre o jogo” e foi vetado da prova do líder por Arcrebiano, terminando a noite completamente “macetado”, como dizem os internautas.

Fogo no feno! A @marinaferrariof e @guiaraujo13 se desentenderam durante a votação. #RoçaAFazenda

Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/jc16CrNYlv — A Fazenda (@afazendarecord) November 24, 2021

A @alinemineiro decidiu retribuir a indicação da semana passada, e votou no @guiaraujo13. #RoçaAFazenda

Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/E9Ro8cclQb — A Fazenda (@afazendarecord) November 24, 2021

A @mileidemihaile decidiu votar no @guiaraujo13, e disse estar chateada com as atitudes do peão dentro da casa. #RoçaAFazenda

Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/5y8o6aEldB — A Fazenda (@afazendarecord) November 24, 2021

O @ricomelquiades desempatou a votação entre a @gomessolange e @guiaraujo13. Ele decidiu mandar o peão para ocupar o segundo banquinho. #RoçaAFazenda

Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/lWWki7tOkb — A Fazenda (@afazendarecord) November 24, 2021