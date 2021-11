Anitta no Podcats - Reprodução / Internet

Publicado 24/11/2021 03:21

Rio – A cantora Anitta revelou que será a atração de abertura na partida entre Flamengo e Palmeiras pela final da Copa Libertadores da América no próximo sábado (27), em Montevidéu, no Uruguai. A diva do pop confirmou a apresentação para Virgínia Fonseca e Camila Loures, do “PodCats”.

Anitta, que é botafoguense, disse que se o Flamengo ganhar ela gostaria de ganhar algum tipo de homenagem do time da Gávea, pois segundo ela, sempre que ela canta o Rubro-Negro sai vitorioso. A cantora não está errada, em 2019 ela se apresentou em Lima antes da partida entre Flamengo e River Plate, onde o time carioca sagrou-se bicampeão da competição.

Se fizer jus à fama de pé quente do Flamengo, Anitta exige que o time a consagre como musa da torcida. “Eu estou achando que sou o pé de coelho deles. Se eles ganharem essa vez a gente vai comprovar que eu sou. Aí eu vou querer algum negócio de musa”, brincou a cantora.