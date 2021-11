Bolo fake, feito com creme de barbear - Reprodução / PlayPlus

Bolo fake, feito com creme de barbearReprodução / PlayPlus

Publicado 25/11/2021 03:19

São Paulo – Eita que baixou a quinta série na Fazenda 13 nesta quarta-feira (24). Rico e Marina elaboraram um plano maquiavélico para enganar MC Gui e sua turma. A dupla resolveu confeitar um bolo falso, feito de creme de barbear, como uma pegadinha para os adversários. A ideia surgiu após o grupo do funkeiro começar a chamar Marina de confeiteira o tempo todo.

O bolo fake ficou com aparência de um bolo real e enganou todos em Itapecerica da Serra. O assunto correu pela casa, até que Mileide Mihaile, que nada tinha a ver com a pegadinha, caiu no trote e provou a “cobertura”, ficando com a língua ardendo. Logo em seguida, Solange Gomes também não resistiu à carinha do doce e lascou uma dedada na cobertura. Antes que Rico conseguisse impedi-la, a modelo também provou do creme de barbear.

