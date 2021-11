Dayane Mello - Reprodução / PlayPlus

Dayane MelloReprodução / PlayPlus

Publicado 26/11/2021 03:26

São Paulo – Durante a dinâmica pré-eliminação na Fazenda 13 desta quinta-feira (25), Adriane Galisteu fez perguntas comprometedoras aos peões, tudo para atiçar mais o fogo da discórdia em Itapecerica da Serra. Para Dayane Mello, a apresentadora perguntou o que aconteceu entre a modelo e Aline Mineiro para elas se distanciarem. Para Day, Rico Melquíades foi o motivo de isso acontecer.

“Eu acho que o Rico foi a grande influência de tudo. Depois que aconteceu a Roça com a Valentina e a gente se decepcionou com o Rico, ela escolheu o caminho de ficar perto dele”, começou a peoa. De acordo com Day, a proximidade de Aline com Rico foi um fator determinante para elas se afastarem, pois a modelo não pode estar perto de uma pessoa que passa a mão na cabeça em tudo que o alagoano faz e “não sabe o que quer”.