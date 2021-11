Modelo falou sobre o distúrbio alimentar - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2021 14:36

Rio - Mariana Goldfarb compartilhou no Instagram uma foto de novembro de 2016 e falou com os seguidores sobre a anorexia que teve na época. A imagem de barriga chapada da modelo, elogiada por muitos, era reflexo do distúrbio alimentar.

"Não! Isso não é bonito. Isso não é saudável. Isso não é para ser aplaudido nem reverenciado. Eu estava doente", escreveu nos stories.

Anteriormente, a estudante de nutrição falou sobre a relação com o corpo. "Nos ensinaram direitinho a repudiar o nosso corpo. Comparações, depreciações, desprezo, palavras que cortam como faca. Por muitas milhares de vezes tiveram sucesso. Não está no gibi a quantidade de vezes que odiei o meu. Mas a cada dia, devagarzinho eu estou encontrando o caminho de volta pra casa. Pra toda mulher que fala , outras mil são curadas. A sua dor é a minha. Mas adivinha só, das nossas cicatrizes, quando olhadas, regadas, tratadas com carinho, nasce flor" desabafou.