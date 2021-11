Yanna Lavigne - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2021 13:02

Rio - Yanna Lavigne encantou os seguidores, nesta sexta-feira, ao mostrar o barrigão da segunda gestação em fotos no Instagram. Grávida, ela está à espera de Amélia, fruto do seu relacionamento com o também ator Bruno Gissoni.

De biquíni, a atriz apresenta momentos de lazer nos cenários paradisíaco de Fernando de Noronha, em Pernambuco. "Minha paz, depois da transcendência veio a chuva", escreveu a mamãe na legenda, que recebeu comentários positivos. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Que lindos", elogiou outra.

Yanna e Gissoni já são papais de Madalena, que tem 4 anos.