Camila Queiroz faz primeira aparição pública após deixar 'Verdades Secretas'

Rio - Camila Queiroz fez sua primeira aparição pública após sua polêmica saída da novela "Verdades Secretas" e o fim de seu contrato com a Rede Globo. A atriz embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quinta-feira. Camila estava acompanhada pelo marido, o também ator Klebber Toledo.

A atriz escolheu um look bem confortável para viajar: moletom e calça jeans. Camila e Klebber também estavam usando máscara de proteção contra a covid-19. Simpáticos, eles acenaram para o fotógrafo ao perceber que estavam sendo fotografados.

Saída de 'Verdades Secretas'

A Globo anunciou, na última quarta-feira (17), que a atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de "Verdades Secretas 2", novela em exibição no Globoplay. A atriz tinha voltado para a trama como a famosa personagem Angel. Segundo comunicado emitido pela emissora, o período de gravação de "Verdades Secretas 2" foi ampliado devido aos "rigorosos protocolos adotados durante a pandemia" e, com isso, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem, além de exigir que estaria em uma terceira temporada da obra. A emissora carioca ainda apontou que a atriz fez solicitações contratuais inaceitáveis.

Em resposta a isso, a equipe de Camila emitiu um comunicado à imprensa, dando a entender que a TV estava punindo-a por participar de outros projetos, como "Casamento às Cegas", da Netflix. "A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época", diz nota publicada no Instagram.



"Esclarece a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo", disse a equipe de Queiroz em outro trecho da nota.

