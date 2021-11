Anitta e Juliette - Reprodução

Publicado 26/11/2021 12:44

São Paulo - Anitta está de volta ao Brasil e recebeu os amigos em casa para uma confraternização. Juliette estava por lá e Daniel Trovejani também, sócio e ex-namorado da Poderosa que estaria vivendo um affair com a ex-BBB. Os fãs começaram a suspeitar do caso da vencedora do reality da Globo com o empresário quando eles foram flagrados juntos em um passeio de barco. Na época, rolaram boatos de que Daniel estaria traindo a então noiva com a paraibana, mas Anitta desmentiu essa história.

A funkeira respondeu a um comentário do Twitter e disse que queria "consertar uma informação" sobre seus "amigos e irmãos". "Esse namoro de Daniel já tinha terminado antes mesmo dele ver a Juliette pessoalmente pela primeira vez. E quem falar diferente tá querendo um biscoitinho", disse a cantora.

Quando Daniel e Juliette foram vistos juntos em um passeio de barco, eles foram fotografados em momentos íntimos. Porém, surgiram boatos de que na época o empresário estaria noivo da modelo e estudante Priscilla Moura. Após essa especulação sobre o affair, o produtor e a campeã do "BBB 21" foram vistos várias outras vezes juntos e Anitta garante que isso vai continuar acontecendo, com ou sem romance.

"Ele é meu sócio na minha empresa, então vai ver Juc Juc e eu quase todo dia mesmo", explicou a funkeira.