Yasmin Brunet Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2021 09:15

Rio - Mudança no rosto? A modelo Yasmin Brunet, de 33 anos negou que tenha realizado o procedimento estético no rosto ao ser questionada por um seguidor em uma caixinha de perguntas do Instagram Stories. Nesta quinta-feira, a esposa d Gabriel Medina ainda disse que não faria o procedimento estético.

"Verdade ou mentira: você fez bichectomia?", indagou o fã. "Mentira. Meu rosto sempre foi magro, com as maças marcadas. Não fiz e não faria mesmo se meu rosto fosse mais cheinho, porque isso é o que dá o ar de jovialidade. Fora que várias pessoas que fizeram se arrependeram, porque o rosto caiu todo depois", escreveu ela no Instagram Stories.