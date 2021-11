Juliette, Anitta e, ao fundo, Daniel Trovejani - Reprodução Internet

Juliette, Anitta e, ao fundo, Daniel TrovejaniReprodução Internet

Publicado 26/11/2021 07:50

Rio - Anitta está de volta ao Brasil e já chamou sua amiga e vizinha Juliette Freire para uma visita a sua casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no último final de semana. Quem também estava por lá era o produtor Daniel Trivejani, ex-affair de Anitta e apontado como atual ficante de Juliette. Rumores dão conta de que o produtor e a vencedora do "BBB 21" vivem um romance ainda não assumido desde julho deste ano.

fotogaleria

Anitta convidou Juliette e Daniel para ajudar na montagem de sua árvore de Natal. Em entrevista concedida esta semana, a cantora revelou que tem o costume de dar uma de "cupido" e indicar os "boys" com quem fica para as amigas. Muitas dessas indicações acabam virando um romance sério, como parece estar sendo o caso de Juliette e Daniel.

Os rumores de que Juliette e Daniel Trovejani estavam juntos começaram em julho, depois de um passeio de lancha, em que os dois foram vistos em clima de romance. Em seguida, eles também apareceram juntos em jantar com a influenciadora digital Camila Coutinho e o marido dela, em São Paulo. Daniel também estava com Juliette em uma viagem da ex-BBB para Pernambuco.

Na época, o produtor estava namorando a estudante Priscilla Moura. No entanto, após o flagra na lancha, o relacionamento chegou ao fim.