Yasmin Brunet e Gabriel Medina se divertem surfando juntosReprodução Internet

Publicado 26/11/2021 08:46

Rio - Yasmin Brunet postou no Instagram, na noite desta quinta-feira, uma foto em que aparece mostrando toda sua habilidade no surfe. Na imagem, a modelo se diverte ao lado do marido, o surfista Gabriel Medina. "Meu", escreveu apenas Yasmin na legenda da foto. "Minha surfista", respondeu Gabriel nos comentários.

Os fãs fizeram vários elogios ao casal. "Eu amo um casal. Muita luz e amor na vida de vocês", disse uma admiradora. "Casal mais lindo do momento", comentou outra pessoa. "Que foto maravilhosa", comentou uma seguidora. "Perfeitos um pro outro", disse um fã.