Marina Ruy Barbosa surge deslumbrante em jantar de gala na noite desta quinta-feiraReprodução Internet

Publicado 26/11/2021 08:25

Rio - A atriz Marina Ruy Barbosa, de 26 anos, sempre foi sinônimo de elegância. Nesta quinta-feira, ela mostrou toda sua beleza mais uma vez nos Stories, do Instagram, durante um jantar de gala. Nas imagens, Marina aparece deslumbrante com um vestido longo, sem alças e vermelho.

A atriz não deu mais detalhes sobre a ocasião, mas também postou uma foto em que aparece ao lado da influenciadora digital Sofia Wagner. Ela também mostrou a mesa, bastante caprichada, do jantar. Atualmente, Marina está namorando o deputado federal Guilherme Mussi. No entanto, a atriz não mostrou se ele também estava no evento e nem postou fotos com ele.